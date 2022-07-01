KNZ Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της KNZ κυμαίνεται από $34,825 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $190,950 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της KNZ. Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025

Σύμβουλος Διοίκησης
$191K
Μηχανικός Λογισμικού
$34.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην KNZ είναι Σύμβουλος Διοίκησης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $190,950. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην KNZ είναι $112,888.

