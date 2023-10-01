Knowunity Μισθοί

Ο μισθός της Knowunity κυμαίνεται από $49,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $75,998 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Knowunity . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025