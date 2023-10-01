Κατάλογος Εταιρειών
Knowunity
    Knowunity is a digital learning platform offering free access to excellent school education. It integrates social learning and user-generated content to provide verified resources on various subjects.

    https://knowunity.de
    Ιστότοπος
    2019
    Έτος Ίδρυσης
    150
    Αριθμός Εργαζομένων
    $10M-$50M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

