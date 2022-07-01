Known Μισθοί

Ο μισθός της Known κυμαίνεται από $35,175 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $161,190 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Known . Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025