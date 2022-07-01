Κατάλογος Εταιρειών
Known Μισθοί

Ο μισθός της Known κυμαίνεται από $35,175 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $161,190 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Known. Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$161K
Επιστήμονας Δεδομένων
$153K
Μηχανικός Λογισμικού
$35.2K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Known είναι Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $161,190. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Known είναι $153,000.

