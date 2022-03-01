Knightscope Μισθοί

Ο μισθός της Knightscope κυμαίνεται από $130,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $231,835 για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Knightscope . Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025