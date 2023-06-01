Κατάλογος Εταιρειών
Knighthead Capital Management
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Κορυφαίες Πληροφορίες
  • Συνεισφέρετε κάτι μοναδικό για την Knighthead Capital Management που μπορεί να βοηθήσει τους άλλους (π.χ. συμβουλές για συνεντεύξεις, επιλογή ομάδων, μοναδική κουλτούρα, κ.λπ.).
    • Σχετικά

    Knighthead Capital Management is an investment management firm based in New York that focuses on event-driven, distressed credit, and special situation opportunities in various industries.

    knighthead.com
    Ιστότοπος
    2008
    Έτος Ίδρυσης
    30
    Αριθμός Εργαζομένων
    $1M-$10M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

    Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

    Εγγραφείτε για επαληθευμένες προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

    Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Knighthead Capital Management

    Σχετικές Εταιρείες

    • Microsoft
    • Square
    • Intuit
    • PayPal
    • Roblox
    • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

    Άλλοι Πόροι