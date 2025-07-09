Knight Frank Μισθοί

Ο μισθός της Knight Frank κυμαίνεται από $33,322 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $125,648 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Knight Frank . Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025