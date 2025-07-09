Κατάλογος Εταιρειών
Knight Frank
Knight Frank Μισθοί

Ο μισθός της Knight Frank κυμαίνεται από $33,322 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $125,648 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Knight Frank. Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025

Αναλυτής Δεδομένων
$33.3K
Επιστήμονας Δεδομένων
$53.2K
Μηχανικός Λογισμικού
$126K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$111K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Knight Frank είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $125,648. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Knight Frank είναι $81,879.

