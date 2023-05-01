Κατάλογος Εταιρειών
Knak Μισθοί

Ο μισθός της Knak κυμαίνεται από $89,197 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $92,535 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Knak. Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $89.2K
Μάρκετινγκ
$92.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Knak είναι Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $92,535. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Knak είναι $90,866.

