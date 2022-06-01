Κατάλογος Εταιρειών
KMS Technology
KMS Technology Μισθοί

Ο μισθός της KMS Technology κυμαίνεται από $12,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $48,040 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της KMS Technology. Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $12K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$19.3K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$13.1K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$13.5K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$48K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην KMS Technology είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $48,040. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην KMS Technology είναι $13,507.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την KMS Technology

