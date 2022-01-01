Κατάλογος Εταιρειών
KLDiscovery
KLDiscovery Μισθοί

Το εύρος μισθών της KLDiscovery κυμαίνεται από $8,964 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $114,425 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της KLDiscovery. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $70K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$59.7K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$9K

Σύμβουλος Διαχείρισης
$101K
Διαχειριστής Έργου
$114K
Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην KLDiscovery είναι ο Διαχειριστής Έργου at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $114,425. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην KLDiscovery είναι $70,000.

