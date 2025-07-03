Κατάλογος Εταιρειών
Kiya.ai Μισθοί

Ο μισθός της Kiya.ai κυμαίνεται από $5,844 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $9,888 για έναν Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Kiya.ai. Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $5.8K
Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
$9.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Kiya.ai είναι Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $9,888. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kiya.ai είναι $7,866.

