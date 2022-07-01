Κατάλογος Εταιρειών
Kitware
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Kitware Μισθοί

Το εύρος μισθών της Kitware κυμαίνεται από $127,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $293,525 για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Kitware. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $127K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$294K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$205K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Kitware, — это Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $293,525. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Kitware, составляет $204,820.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Kitware

Σχετικές Εταιρείες

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Kaseya
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι