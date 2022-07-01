Kitware Μισθοί

Το εύρος μισθών της Kitware κυμαίνεται από $127,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $293,525 για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Kitware . Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025