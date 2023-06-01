King Street Capital Management Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της King Street Capital Management είναι $452,250 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της King Street Capital Management . Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025