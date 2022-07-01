Κατάλογος Εταιρειών
KEV Group
KEV Group Μισθοί

Ο μισθός της KEV Group κυμαίνεται από $54,767 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $199,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της KEV Group. Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025

Διαχειριστής Προϊόντος
$61.2K
Μηχανικός Λογισμικού
$54.8K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην KEV Group είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $199,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην KEV Group είναι $61,200.

