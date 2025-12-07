Κατάλογος Εταιρειών
Kepler Communications
Kepler Communications Στελέχωση Προσωπικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Στελέχωση Προσωπικού in Canada στην Kepler Communications κυμαίνεται από CA$107K έως CA$149K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Kepler Communications. Τελευταία ενημέρωση: 12/7/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$83.4K - $98.2K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$77.8K$83.4K$98.2K$108K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Kepler Communications?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Στελέχωση Προσωπικού στην Kepler Communications in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$149,170. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kepler Communications για τον ρόλο Στελέχωση Προσωπικού in Canada είναι CA$107,097.

