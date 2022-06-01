Κατάλογος Εταιρειών
Kelly Services
Kelly Services Μισθοί

Το εύρος μισθών της Kelly Services κυμαίνεται από $29,371 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $102,485 για Μάρκετινγκ στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Kelly Services. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Λογισμικού
Median $97K
Προσλήψεις
Median $65K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$77.6K

Επιστήμονας Δεδομένων
$47.8K
Ανθρώπινοι Πόροι
$32.1K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$29.4K
Μάρκετινγκ
$102K
Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια
$87.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Kelly Services είναι ο Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $102,485. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Kelly Services είναι $71,305.

Άλλοι Πόροι