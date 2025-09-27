Κατάλογος Εταιρειών
Kearney Company
Kearney Company Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in United States στην Kearney Company κυμαίνεται από $44K έως $61.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Kearney Company. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$47.7K - $57.8K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$44K$47.7K$57.8K$61.5K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Kearney Company in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $61,480. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kearney Company για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in United States είναι $43,990.

