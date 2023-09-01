Κατάλογος Εταιρειών
KCI Technologies Μισθοί

Ο μισθός της KCI Technologies κυμαίνεται από $56,441 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πολιτικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $97,594 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της KCI Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025

$160K

Πολιτικός Μηχανικός
$56.4K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$69.7K
Μηχανικός MEP
$83.6K

Διαχειριστής Έργων
$97.6K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην KCI Technologies είναι Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $97,594. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην KCI Technologies είναι $76,615.

