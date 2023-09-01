Κατάλογος Εταιρειών
KBTG
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

KBTG Μισθοί

Το εύρος μισθών της KBTG κυμαίνεται από $10,841 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη στο χαμηλότερο άκρο έως $44,087 για Μάρκετινγκ στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της KBTG. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $22.1K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $17.4K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$24.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Μάρκετινγκ
$44.1K
Διευθυντής Προϊόντος
$30.1K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$32.7K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$10.8K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην KBTG είναι ο Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $44,087. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην KBTG είναι $24,875.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την KBTG

Σχετικές Εταιρείες

  • Uber
  • Google
  • Square
  • Spotify
  • Roblox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι