Kavak
Kavak Μισθοί

Ο μισθός της Kavak κυμαίνεται από $26,268 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $156,780 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Kavak. Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $45.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$68.4K
Ανθρώπινοι Πόροι
$36K

Διαχειριστής Προϊόντος
$26.3K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$157K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Kavak is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,780.
The median yearly total compensation reported at Kavak is $45,490.

