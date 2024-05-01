Kavak Μισθοί

Ο μισθός της Kavak κυμαίνεται από $26,268 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $156,780 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Kavak . Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025