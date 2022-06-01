Katapult Μισθοί

Ο μισθός της Katapult κυμαίνεται από $44,428 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $214,200 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Katapult . Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025