Katapult
Katapult Μισθοί

Ο μισθός της Katapult κυμαίνεται από $44,428 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $214,200 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Katapult. Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025

$160K

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$214K
Επιστήμονας Δεδομένων
$197K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$99.5K

Μηχανικός Λογισμικού
$44.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Katapult είναι Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $214,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Katapult είναι $148,255.

