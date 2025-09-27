Η αποζημίωση Πωλήσεις in United States στην Kaseya ανέρχεται σε $136K ανά year για Senior Sales. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $80K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Kaseya. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου