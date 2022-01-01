Kaseya Μισθοί

Ο μισθός της Kaseya κυμαίνεται από $40,778 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλό άκρο έως $105,440 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Kaseya . Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025