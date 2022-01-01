Κατάλογος Εταιρειών
Kaseya Μισθοί

Ο μισθός της Kaseya κυμαίνεται από $40,778 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλό άκρο έως $105,440 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Kaseya. Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Πωλήσεις
Median $80K

Διευθυντής Λογαριασμού

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $105K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$42.2K
Ανθρώπινοι Πόροι
$88.2K
Σύμβουλος Διοίκησης
$96.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$95.5K
Διαχειριστής Έργων
$71.6K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$78.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$40.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Kaseya είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $105,440. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kaseya είναι $78,290.

