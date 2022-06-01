Κατάλογος Εταιρειών
KAR Global Μισθοί

Το εύρος μισθών της KAR Global κυμαίνεται από $73,365 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $225,120 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της KAR Global. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Λογισμικού
Median $115K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $96.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$101K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$73.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$116K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$225K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$141K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην KAR Global είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $225,120. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην KAR Global είναι $115,000.

Άλλοι Πόροι