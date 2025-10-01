Κατάλογος Εταιρειών
Kairos Power Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανολόγος Μηχανικός in San Francisco Bay Area στην Kairos Power ανέρχεται σε $150K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Kairos Power. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Σύνολο ανά έτος
$150K
Επίπεδο
Senior Engineer 1
Βάση
$150K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Kairos Power in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $159,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kairos Power για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in San Francisco Bay Area είναι $105,000.

