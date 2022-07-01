JW Player Μισθοί

Το εύρος μισθών της JW Player κυμαίνεται από $78,712 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $321,600 για Ανάπτυξη Επιχειρήσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της JW Player . Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025