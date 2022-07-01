Κατάλογος Εταιρειών
JW Player
JW Player Μισθοί

Το εύρος μισθών της JW Player κυμαίνεται από $78,712 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $321,600 για Ανάπτυξη Επιχειρήσεων στο υψηλότερο άκρο.

$160K

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$322K
Επιστήμονας Δεδομένων
$86K
Μάρκετινγκ
$84.6K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$128K
Διευθυντής Προϊόντος
$164K
Προσλήψεις
$104K
Πωλήσεις
$271K
Μηχανικός Λογισμικού
$78.7K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$204K
