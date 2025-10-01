Κατάλογος Εταιρειών
Justworks Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί στη New York City Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Προϊόντος in New York City Area στην Justworks ανέρχεται σε $200K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Justworks. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$200K
Επίπεδο
Senior Products Manager
Βάση
$185K
Stock (/yr)
$15K
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Justworks?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

5%

ΕΤΟΣ 1

15%

ΕΤΟΣ 2

40%

ΕΤΟΣ 3

40%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Justworks, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 5% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (5.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (1.25% μηνιαία)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (3.33% μηνιαία)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (3.33% μηνιαία)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ΕΤΟΣ 1

30%

ΕΤΟΣ 2

30%

ΕΤΟΣ 3

30%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Justworks, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 10% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (10.00% ετησίως)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην Justworks in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $250,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Justworks για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in New York City Area είναι $160,000.

