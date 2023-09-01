Κατάλογος Εταιρειών
Jumia
Jumia Μισθοί

Ο μισθός της Jumia κυμαίνεται από $11,940 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $33,232 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Jumia. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $23.5K
Διαχειριστής Προϊόντος
$33.2K
Διαχειριστής Έργων
$11.9K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Jumia είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $33,232. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Jumia είναι $23,546.

