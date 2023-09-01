Jumia Μισθοί

Ο μισθός της Jumia κυμαίνεται από $11,940 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $33,232 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Jumia . Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025