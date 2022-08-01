Κατάλογος Εταιρειών
Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Μισθοί

Ο μισθός της Jumbo Interactive κυμαίνεται από $70,794 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $96,938 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Jumbo Interactive. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$78.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$90.9K
Μηχανικός Λογισμικού
$70.8K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$96.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Jumbo Interactive είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $96,938. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Jumbo Interactive είναι $84,621.

Άλλοι Πόροι