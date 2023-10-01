Κατάλογος Εταιρειών
Julius Baer Μισθοί

Ο μισθός της Julius Baer κυμαίνεται από $45,074 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επενδυτικός Τραπεζίτης στο χαμηλό άκρο έως $213,714 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Julius Baer. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $162K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
$47.7K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$175K

Επενδυτικός Τραπεζίτης
$45.1K
Διαχειριστής Έργων
$167K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$214K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Julius Baer είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $213,714. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Julius Baer είναι $164,568.

