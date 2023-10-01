Julius Baer Μισθοί

Ο μισθός της Julius Baer κυμαίνεται από $45,074 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επενδυτικός Τραπεζίτης στο χαμηλό άκρο έως $213,714 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Julius Baer . Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025