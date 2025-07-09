JSW Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της JSW κυμαίνεται από $9,738 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $99,500 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της JSW. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

Διοικητικός Βοηθός
$9.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$99.5K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$93.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at JSW is Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $99,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at JSW is $93,419.

