JSW Μισθοί

Ο μισθός της JSW κυμαίνεται από $9,738 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $99,500 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της JSW . Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025