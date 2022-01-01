Joveo Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Joveo κυμαίνεται από $21,471 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο χαμηλό άκρο έως $90,450 για έναν Επιτυχία Πελατών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Joveo. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $29.1K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $88.4K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $79.5K

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$21.5K
Επιτυχία Πελατών
$90.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$45.8K
Joveo最高薪職位是Επιτυχία Πελατών at the Common Range Average level，年度總薪酬為$90,450。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Joveo年度總薪酬中位數為$62,633。

