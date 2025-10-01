Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in New York City Area στην Johnson & Johnson κυμαίνεται από $81.6K ανά year για 23 έως $116K ανά year για 24. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $95K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Johnson & Johnson. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
