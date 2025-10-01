Η αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in San Francisco Bay Area στην Johnson & Johnson κυμαίνεται από $117K ανά year για 23 έως $305K ανά year για 30. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in San Francisco Bay Area ανέρχεται σε $175K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Johnson & Johnson. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
