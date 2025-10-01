Johnson & Johnson Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Η αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in San Francisco Bay Area στην Johnson & Johnson κυμαίνεται από $117K ανά year για 23 έως $305K ανά year για 30. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in San Francisco Bay Area ανέρχεται σε $175K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Johnson & Johnson. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους 23 Engineer 1 $117K $112K $0 $4.8K 24 Engineer 2 $179K $149K $17.5K $12.5K 25 Senior Engineer $165K $146K $4.5K $13.7K 26 Staff Engineer $216K $179K $16.3K $20.5K Προβολή 5 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

