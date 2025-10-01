Η αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in Greater Los Angeles Area στην Johnson & Johnson ανέρχεται σε $88.3K ανά year για 23. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Los Angeles Area ανέρχεται σε $128K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Johnson & Johnson. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
23
$88.3K
$82.4K
$0
$5.9K
24
$ --
$ --
$ --
$ --
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου