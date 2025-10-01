Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in New York City Area στην Johnson & Johnson κυμαίνεται από $92.4K ανά year για 23 έως $232K ανά year για 30. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $220K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Johnson & Johnson. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
