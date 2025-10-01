Johnson & Johnson Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη New York City Area

Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in New York City Area στην Johnson & Johnson κυμαίνεται από $92.4K ανά year για 23 έως $232K ανά year για 30. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $220K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Johnson & Johnson. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους 23 Data Scientist $92.4K $92.4K $0 $0 24 Senior Data Scientist $182K $159K $10K $12.3K 25 Lead Data Scientist $236K $174K $30K $32.5K 26 Staff Data Scientist $ -- $ -- $ -- $ -- Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

