  Μισθοί
  Επιστήμονας Δεδομένων

  Όλοι οι Μισθοί Επιστήμονας Δεδομένων

  New York City Area

Johnson & Johnson Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη New York City Area

Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in New York City Area στην Johnson & Johnson κυμαίνεται από $92.4K ανά year για 23 έως $232K ανά year για 30. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $220K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Johnson & Johnson. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

