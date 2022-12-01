Κατάλογος Εταιρειών
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory Μισθοί

Ο μισθός της Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory κυμαίνεται από $93,100 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $177,885 για έναν Διευθυντής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $136K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Συστημάτων

Ερευνητής Επιστήμονας

Ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης

Μηχανικός Λογισμικού Ενσωματωμένων Συστημάτων

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $148K
Αεροδιαστημικός Μηχανικός
Median $156K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Μηχανικός Υλικού
Median $135K

Μηχανικός Ενσωματωμένου Υλικού

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $150K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Median $135K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $130K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $115K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $140K
Διευθυντής Έργων
Median $173K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$99.7K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
$164K
Πολιτικός Μηχανικός
$149K
Μηχανικός Αυτοματισμών
$129K
Αναλυτής Δεδομένων
$130K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$93.1K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$111K
Μηχανικός Υλικών
$149K
Διευθυντής Προϊόντος
$154K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$178K
Στελέχωση Προσωπικού
$109K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$159K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$127K
Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
$101K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory είναι Διευθυντής Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $177,885. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory είναι $135,500.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

Σχετικές Εταιρείες

  • Airbnb
  • Facebook
  • Uber
  • Pinterest
  • Databricks
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/johns-hopkins-university-applied-physics-laboratory/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.