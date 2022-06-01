Jockey International Μισθοί

Ο μισθός της Jockey International κυμαίνεται από $54,725 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $59,496 για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Jockey International . Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025