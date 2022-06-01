Κατάλογος Εταιρειών
Jockey International
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Jockey International Μισθοί

Ο μισθός της Jockey International κυμαίνεται από $54,725 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $59,496 για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Jockey International. Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Αναλυτής Δεδομένων
$59.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$54.7K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Jockey International είναι Αναλυτής Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $59,496. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Jockey International είναι $57,111.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Jockey International

Σχετικές Εταιρείες

  • DoorDash
  • Coinbase
  • Dropbox
  • SoFi
  • Snap
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/jockey-international/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.