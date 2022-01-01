Κατάλογος Εταιρειών
Joby Aviation
Joby Aviation Μισθοί

Ο μισθός της Joby Aviation κυμαίνεται από $109,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $308,450 για έναν Διευθυντής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Joby Aviation. Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $175K

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $175K
Μηχανικός Υλικού
Median $155K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Αεροδιαστημικός Μηχανικός
$298K
Επιστήμονας Δεδομένων
$220K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$127K
Μάρκετινγκ
$255K
Ιατρός
$131K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$199K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$308K
Στελέχωση Προσωπικού
$109K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$109K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$152K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Joby Aviation είναι Διευθυντής Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $308,450. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Joby Aviation είναι $175,000.

Άλλοι Πόροι

