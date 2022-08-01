JobScore Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της JobScore είναι $36,180 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της JobScore . Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025