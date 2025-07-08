JobMatchPro Μισθοί

Δείτε τους μισθούς της JobMatchPro αναλυμένους κατά επίπεδο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της JobMatchPro . Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025