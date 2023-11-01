Κατάλογος Εταιρειών
JDE Peet's
JDE Peet's Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της JDE Peet's είναι $82,081 για έναν Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της JDE Peet's. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$82.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην JDE Peet's είναι Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $82,081. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην JDE Peet's είναι $82,081.

