January Technologies
January Technologies Μισθοί

Ο μισθός της January Technologies κυμαίνεται από $142,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $310,545 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της January Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $142K
Ανθρώπινοι Πόροι
Median $241K
Λειτουργίες Προσωπικού
$281K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$311K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην January Technologies είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $310,545. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην January Technologies είναι $261,200.

