January Technologies Μισθοί

Ο μισθός της January Technologies κυμαίνεται από $142,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $310,545 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της January Technologies . Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025