Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Ερευνητής UX Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ερευνητής UX in United States στην Jaguar Land Rover κυμαίνεται από $114K έως $165K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Jaguar Land Rover. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$129K - $150K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$114K$129K$150K$165K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Jaguar Land Rover?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ερευνητής UX στην Jaguar Land Rover in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $165,410. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Jaguar Land Rover για τον ρόλο Ερευνητής UX in United States είναι $113,980.

Άλλοι Πόροι