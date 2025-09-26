Κατάλογος Εταιρειών
Jaguar Land Rover
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Πωλήσεις

  • Όλοι οι Μισθοί Πωλήσεις

Jaguar Land Rover Πωλήσεις Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Πωλήσεις in United Kingdom στην Jaguar Land Rover κυμαίνεται από £44.3K έως £62.9K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Jaguar Land Rover. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£50.3K - £59.6K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£44.3K£50.3K£59.6K£62.9K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Πωλήσεις υποβολές στην Jaguar Land Rover για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

£122K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Jaguar Land Rover?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Πωλήσεις προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην Jaguar Land Rover in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £62,905. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Jaguar Land Rover για τον ρόλο Πωλήσεις in United Kingdom είναι £44,307.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Jaguar Land Rover

Σχετικές Εταιρείες

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι