Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην Jaguar Land Rover κυμαίνεται από $63.8K έως $89.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Jaguar Land Rover. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$69K - $80.3K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$63.8K$69K$80.3K$89.3K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Jaguar Land Rover?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Σχεδιαστής Προϊόντος at Jaguar Land Rover in United States sits at a yearly total compensation of $89,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jaguar Land Rover for the Σχεδιαστής Προϊόντος role in United States is $63,750.

Άλλοι Πόροι