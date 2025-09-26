Κατάλογος Εταιρειών
Jaguar Land Rover
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Information Technologist (IT)

  • Όλοι οι Μισθοί Information Technologist (IT)

Jaguar Land Rover Information Technologist (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Information Technologist (IT) στην Jaguar Land Rover κυμαίνεται από £50.7K έως £71K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Jaguar Land Rover. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£54.9K - £63.9K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£50.7K£54.9K£63.9K£71K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Information Technologist (IT) υποβολές στην Jaguar Land Rover για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

£122K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Jaguar Land Rover?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Information Technologist (IT) προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Jaguar Land RoverjobFamilies.Information Technologist (IT)职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬£71,014。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Jaguar Land RoverjobFamilies.Information Technologist (IT)职位的年度总薪酬中位数为£50,724。

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Jaguar Land Rover

Σχετικές Εταιρείες

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι