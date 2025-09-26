Κατάλογος Εταιρειών
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in United Kingdom στην Jaguar Land Rover ανέρχεται σε £54.9K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Jaguar Land Rover. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
Σύνολο ανά έτος
£54.9K
Επίπεδο
-
Βάση
£54.9K
Stock (/yr)
£0
Μπόνους
£0
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Jaguar Land Rover?

£122K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιστήμονας Δεδομένων at Jaguar Land Rover in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £67,041. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jaguar Land Rover for the Επιστήμονας Δεδομένων role in United Kingdom is £53,194.

