Jacobs Μισθοί

Το εύρος μισθών της Jacobs κυμαίνεται από $44,786 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $194,000 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Jacobs. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Πολιτικός Μηχανικός
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Μηχανικός Μεταφορών

Δομικός Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός
L1 $69.4K
L3 $108K

Διαχειριστής Έργου
L3 $143K
L5 $194K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $148K
Αεροδιαστημικός Μηχανικός
Median $108K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $80K
Λογιστής
$133K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$69.7K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$85.2K
Χημικός Μηχανικός
$84.6K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$60.2K
Γεωλόγος Μηχανικός
$70.6K
Μηχανικός Υλικού
$137K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$70.4K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$124K
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος-Υδραυλικός Μηχανικός
$129K
Διευθυντής Προϊόντος
$98.5K
Διευθυντής Προγράμματος
$146K
Πωλήσεις
$44.8K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$176K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$184K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Jacobs είναι ο Διαχειριστής Έργου at the L5 level με ετήσια συνολική αποζημίωση $194,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Jacobs είναι $104,834.

