Jacobs Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Jacobs είναι ο Διαχειριστής Έργου at the L5 level με ετήσια συνολική αποζημίωση $194,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.