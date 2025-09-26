Κατάλογος Εταιρειών
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Jackson National Life Insurance Company κυμαίνεται από $141K έως $201K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Jackson National Life Insurance Company. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$160K - $182K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$141K$160K$182K$201K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Jackson National Life Insurance Company?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Jackson National Life Insurance Company in United States sits at a yearly total compensation of $200,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jackson National Life Insurance Company for the Μηχανικός Λογισμικού role in United States is $141,100.

Άλλοι Πόροι